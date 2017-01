Samsung rondt onderzoek naar exploderende Note 7 af

Door: redactie

Samsung heeft het onderzoek naar de problemen met de Galaxy Note 7 afgerond. Dat meldt de Zuid-Koreaanse krant JoongAng Ilbo.

De productie van de Note 7 werd in oktober 2016 stilgelegd nadat enkele modellen spontaan in brand vlogen of explodeerden. Samsung ging ervan uit dat de problemen werden veroorzaakt door de batterij van de phablet (samentrekking van 'phone' en 'tablet').



Het bedrijf veranderde van leverancier maar toen bleek dat ook de batterijen van de nieuwe fabrikant vlam vatte, is het bedrijf op zoek gegaan naar de precieze oorzaak van het euvel.