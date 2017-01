Nieuwe smartphone gekregen? Deze 7 apps moét u onmiddellijk installeren

Door: redactie

1/01/17

Per maand gebruiken we volgens een studie van Nielsen een twintigtal applicaties, waarvan vijf regelmatig. De kans dat de meest gebruikte apps uw leven écht productiever maken, lijkt ons klein. Daarom lijsten we zeven apps op die niet verslavend zijn en bijdragen tot een productiever leven.

Twilight: slaap winnen met rood licht Op de laatste iPhones staat het tegenwoordig al standaard, de dimfunctie die vanaf een bepaald uur inschakelt. Androidgebruikers kunnen met de Twilight-app hetzelfde effect nabootsen. Geloof mij, uw ogen zullen u dankbaar zijn. De app filtert namelijk het felblauwe licht weg, waardoor uw slaaphormonen niet in de klappen delen. Dankzij de geelrode filter dat Twilight over het scherm legt, kan u 's avonds nog wat lezen in bed zonder dat uw ogen afzien van het helse licht. En als u de timer goed instelt, kan u ook 's morgens genieten van de gedimde filter zodat u rustig kan ontwaken.



Sinds iOS 9.3 heeft iPhone een standaardinstelling om het scherm vanaf een bepaald uur wat te dimmen en te filteren tot de ochtend.



IFTTT: automatiseer je leven Een smartphone maakt ons leven al een stuk gemakkelijker. Maar het kan écht nog stukken beter. If This Then That, kortweg IFTTT, helpt om routinezaken geautomatiseerd af te handelen. Een sms versturen naar je partner bij het verlaten van je werk? IFTTT doet het automatisch op de achtergrond. Gaat het morgen regenen? IFTTT stuurt je een update. Hou de Discover Weekly-afspeellijst op Spotify automatisch bij voor het alweer maandag is. Het zijn slechts enkele voorbeelden van de brede waaier aan mogelijkheden dat IFTTT aanbiedt. Scroll zeker eens door de interessante 'recepten' om apps en toepassingen met elkaar te verbinden.



IFTTT (Android, iOS)

Pocket: de wandelende bibliotheek Wie vaak leest op z'n smartphone moet deze app installeren. Geen excuses. Pocket is een handige app dat alles bijhoudt zodat teksten ook offline gelezen kunnen worden. In combinatie met een browserextensie is dit ongeloofelijk gemakkelijk om een soort playlist van teksten samen te stellen voor op de trein of in het vliegtuig. Een aanrader voor wie zijn dataverbruik wil afzwakken.



Google Translate Onminsbaar. Zonder Google Translate op reis? Geen denken aan. Snel woorden vertalen om het uit te leggen aan de locals gaat heel gemakkelijk met de app. Download vooraf zeker de taal van het land dat je bezoekt, zo kan je ook offline gebruikmaken van de app.



Pushbullet: smartphone op een computer Smsje, Facebook-melding, Twitter-reply. Om de haverklap een nieuwe melding en opnieuw in de broekzak graaien naar de smartphone. Pushbullet stuurt, de meldingen die je aanvinkt, automatisch naar de browser. Zo kan je alles van achter het computerscherm volgen op het werk of thuis. Download de app en de extensie voor je internetbrowser.



Pushbullet (Android, iOS)

Bancontact: overal betalen Mobiel bankieren maakt van overschrijvingen kinderspel. Maar de universele Bancontact-app is de overtreffende trap. Met vrienden op stap en de rekening in twee betalen? Met deze app schrijf je zonder te veel administratie in paar swipes het bedrag over naar de andere rekening. Fotografeer gewoon de QR-code van de ontvanger en klaar is kees.



Bancontact (Android, iOS)