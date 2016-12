App laat dokter patiënt thuis opvolgen na maagverkleining

Door: redactie

29/12/16

video Patiënten die een maagverkleining hebben ondergaan, kunnen zich vanaf nu van thuis laten opvolgen door hun dokter. Via een website en een app kunnen ze dagelijks hun gewicht en bloeddruk doorsturen. Zo moeten ze minder vaak op consultatie en kan de dokter toch sneller problemen opsporen.

Via het platform kan de patiënt gegevens doorsturen, maar kan de dokter ook tips geven over wat de patiënt bijvoorbeeld mag eten. Want zij moeten vaak hun levensstijl en eetgewoonten vaak drastisch aanpassen.



"Het is opnieuw leren eten", vertelt Marianne Noyens die twee weken een maagverkleining kreeg. "Ik moet minder eten en moet mij leren beheersen."



Obesitas

In België lijdt twintig procent van de bevolking aan obesitas. Elk jaar ondergaan 12.000 Belgen een vermageringsoperatie. De nazorg bij zo'n ingreep is heel belangrijk, om te voorkomen dat de patiënten hervallen in hun oude gewoontes. Via het platform kunnen patiënten chatten met andere patiënten om ervaringen uit te wisselen. En ze kunnen vragen stellen aan de dokter en de diëtisten.



Sint-Dimpna in Geel is het eerste ziekenhuis in België dat het platform gebruikt. Het ziekenhuis neemt alle kosten op zich, de patiënten hoeven er dus niet extra voor te betalen.