Nieuwe luidspreker van LG zweeft

bewerkt door: redactie

28/12/16 - 13u42 Bron: Tweakers.net

© LG.

LG onthult de PJ9, een draagbare luidspreker die kan zweven op een houder. Wanneer de batterij leegloopt, zakt de speaker in het oplaadstation om draadloos op te laden. Dat meldt Tweakers.net.

De PJ9 is een kleine omnidirectionele speaker die waterbestendig is en het volgens LG tien uur volhoudt. De luidspreker zweeft dankzij elektromagneten in het zogenaamde Levitation Station, waarin nog een subwoofer zit verwerkt om de draagbare speaker thuis meer power te geven.