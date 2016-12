Na de Chinaphone is er nu de Chinacam

Door: redactie

23/12/16

Tweakers.

Tweakers.net Bij smartphones hebben de grote westerse en Aziatische merken al zware concurrentie te lijden van nieuwe, Chinese spelers, maar de cameramarkt wordt nog altijd gedomineerd door voornamelijk Japanse bedrijven als Canon en Nikon. Brengt de Xiaoyi Yi M1, een Chinese camera met verwisselbare lens, grote sensor en 4k-videomodus, daar verandering in brengen?

Wat we interessant vinden aan de Xiaoyi Yi M1 is de beoogde doelgroep van de camera en de bijbehorende ontwerpkeuzes. De fabrikant zegt zich specifiek op smartphonegebruikers en beginnende fotografen te richten: consumenten die graag betere foto- en videokwaliteit willen, zonder al te veel knopjes en instellingsmogelijkheden. De camera zou te bedienen zijn als een smartphone; op twee fysieke knoppen en twee draaiwieltjes na, kun je alles regelen via het touchscreen.



De prijs was minstens zo opvallend. Tijdens de Photokina-beurs vertelde een woordvoerder van Xiaoyi ons dat de set met 12-40mm-kitlens 299 euro zou gaan kosten en ook in Europa verkocht zou worden. Daarvoor zou je dan een camera met een fonkelnieuwe Sony-microfourthirdssensor van twintig megapixel, een 4k30p-videomodus, wifi en bluetooth, 81 autofocuspunten en een burstsnelheid van vijf foto's per seconde krijgen. Dat lukt je nu in elk geval nog niet: Xiaoyi verkoopt de camera in de Verenigde Staten zelf voor 350 dollar en bij sites als Banggood en Aliexpress kost hij momenteel circa 450 euro, al fluctueert de prijs met de dag. Amazon.de levert hem ook, voor 639 euro.



Is het dat geld wel waard en kan Xiaoyi de belofte waarmaken? De Xiaoyi Yi M1 is vooral op papier een bijzonder interessante camera. Hij is uitgerust met een gloednieuwe sensor die in staat is goede foto's te maken en te filmen in 4k. Ook het minimalistische uiterlijk, met een smartphoneachtige bediening, is verfrissend. Maar tegelijkertijd laat de camera heel wat steekjes vallen. De autofocus is vrij sloom, de interface oogt kaal en is niet bepaald vlot, raw-bestanden vertonen artefacten en de standaard kitlens is relatief groot en heeft last van flinke vertekening. Ook lijdt hij onder een trage autofocus en een ietwat onhandige bediening. Het is duidelijk geen camera voor actiefotografie, maar voor landschappen of macro's is hij prima bruikbaar.



Het kan zeker geen kwaad om de prijzen bij Chinese webshops goed in de gaten te houden. Momenteel is er nog sprake van schaarste, maar als dat achter de rug is, zouden de prijzen wel eens flink kunnen dalen en dan biedt deze camera ineens veel waar voor z'n geld.



Richtprijs: 450 euro (momenteel alleen via import)



