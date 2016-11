Japan wil snelste supercomputer ter wereld bouwen

Door: redactie

27/11/16 - 05u45 Bron: ANP/BuzzT

De Chinese supercomputer Sunway TaihuLight in Wuxi, Jiangsu. © anp.

Japan wil de snelste supercomputer ter wereld ontwikkelen. Die moet bedrijven helpen om bijvoorbeeld zelfrijdende auto's te bouwen of nieuwe medicijnen te onderzoeken. Het project kost volgens persbureau Reuters ongeveer 19,5 miljard yen, omgerekend 163 miljoen euro.

De supercomputer moet een snelheid van 130 petaflops krijgen. Dat betekent dat hij 130 biljard berekeningen per seconde kan uitvoeren, oftewel 130 miljoen keer miljard.



China

De snelste computer ter wereld staat nu in China. Die Sunway TaihuLight haalt ruim 90 petaflops. Nummer twee komt ook uit China: de Tianhe-2 van 34 petaflops. In de top 500 van de wereld staan 171 supercomputers uit China en 171 uit de Verenigde Staten. Nederland heeft drie systemen op de ranglijst. De snelste daarvan, SURFsara in Amsterdam, staat 97e met 1,1 petaflop.



Tweede economie

Japan was de eerste technologische grootmacht in Azië, maar is de laatste jaren ingehaald door China, Taiwan en Zuid-Korea. Het is ook niet langer de tweede economie ter wereld, dat is China nu. Dat maakt de Japanners nostalgisch.