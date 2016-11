Smartphone-apps verzamelen ongemerkt op grote schaal nummers

Door: redactie

26/11/16

Apps die zeggen 'spamtelefoontjes' tegen te gaan verzamelen op grote schaal telefoonnummers. Bovendien zijn de nummers opgeslagen in databases die door iedereen kunnen worden doorzocht. Dat meldt de BBC. Op deze manier heeft de BBC bijvoorbeeld het telefoonnummer van de voormalig Britse premier David Cameron achterhaald. Privcayorganisaties maken zich grote zorgen.

Mensen kunnen met behulp van de apps, zoals Truecaller, Sync.me en CM Security, zien door wie ze worden gebeld als ze een telefoonnummer niet herkennen. Dit werkt als een soort omgekeerd telefoonboek, waarbij je niet het nummer bij een naam zoekt, maar een naam bij het nummer. Voordat dit soort apps kan worden gebruikt, moeten mensen hun lijst met contactpersonen uploaden. De bedrijven achter de apps hebben daardoor een enorme database verzameld. Een van hen beweert zelfs over twee miljard nummers te beschikken. Vaak weten mensen niet eens dat ze in de database zijn opgenomen en hebben ze er ook geen toestemming voor gegeven. Privacyorganisaties in Groot-Brittannië gaan onderzoek doen.