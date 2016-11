Deze iPhone lag een jaar op de bodem van een ijskoud meer. En hij werkt nog. Dankzij deze truc

Koen Van De Sype

24/11/16 - 13u15 Bron: BuzzFeed News

© Daniel Kalgren .

Toen zijn iPhone 4 in maart vorig jaar in een meer was gevallen bij het ijsvissen, had Michael Guntrum nooit gedacht dat hij het toestel nog zou terugzien. Maar eind dit jaar werd Kyle Lake drooggelegd na problemen met de dam en in de modder vond een schattenjager de telefoon terug. Hij leek niet meer te werken, maar ingenieur Daniel Kalgren probeerde toch nog een trucje dat hij kende voor nat geworden elektronica. En met resultaat.

Michael Guntrum. © Facebook/Michael Guntrum . "Ik ben vandaag mijn telefoon kwijtgespeeld. Om een lang verhaal kort te maken: ijsvissen + gat in het ijs = telefoon op de bodem van het meer." Dat schreef Michael Guntrum uit Knox in de Amerikaanse staat Pennsylvania op Facebook de dag dat hij zijn iPhone kwijtraakte.



-25 graden

"Het was -25 graden Celcius", vertelt Guntrum. "Daarop besloot ik met twee kameraden te gaan vissen op een bevroren meer in de buurt, door een gat in het ijs. Op zeker moment had ik beet. Ik legde mijn telefoon in mijn schoot, maar hij gleed er af. In plaats van gewoon in de sneeuw te landen, verdween hij in het gat dat we net hadden gemaakt. Ik kon de baars boven halen, maar dat was het nu ook weer niet waard."



Facebook

Hij meldde wat hem was overkomen op Facebook, maar verwachtte niet om zijn toestel ooit nog terug te zien. Maar in september van dat jaar vonden grote werken plaats op het meer. Er waren structurele problemen ontdekt met de dam en het meer werd drooggelegd. En toen gebeurde wat niemand ooit had durven te denken.

