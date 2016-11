Ook HTC maakt smartphone zonder jack

bewerkt door: redactie

tech HTC kondigt een internationale versie aan van de HTC 10, een waterdichte smartphone zonder een 3,5mm-aansluiting. Bij de Amerikaanse provider Sprint is de gewone versie al beschikbaar onder de naam Bolt, meldt Tweakers.net.

Op het gebied van processor en geheugen scoort de nieuwe versie dan weer iets lager met een Snapdragon 810 van maximaal 2 GHz en 3 GB werkgeheugen. De opslag komt neer op 32 GB met een bruikbare ruimte van ongeveer 23 GB. Via een micro-SD-kaart is de opslag wel uitbreidbaar tot 2 TB.



De accu van de evo is net iets groter dan die van de HTC 10, met een capaciteit van 3200 mAh. Deze beschikt over de snellaadtechniek Quick Charge 2.0, in plaats van 3.0 bij zijn voorganger. Het toestel draait op de laatste Android-versie.