Nieuw: Google zegt je hoe druk het is in café of winkel

Door: redactie

22/11/16 - 15u48 Bron: The Guardian

Nieuwe live data bij zoekmachine Google tonen je hoe druk het in realtime is in een winkel, restaurant of bar. De nieuwe toepassing wordt net op tijd gelanceerd voor Black Friday, de dag waarop heel wat Amerikanen als bezetenen gaan winkelen.

De toepassing maakt gebruik van zoekopdrachten en anonieme locatiegegevens van andere Google-gebruikers om te analyseren hoe druk het op dat moment is. Met een nieuwe 'live' tag zal Google Maps tonen of het op een bepaalde plek echt druk is of net niet. Google Maps toont al live verkeersinformatie en de toestand op het openbaar vervoer.



De data over hoeveel tijd mensen gemiddeld op een bepaalde plaats doorbrengen blijft ook beschikbaar. Google is momenteel bezig met de uitrol van de update, wanneer deze ook hier te bewonderen zal zijn is niet bekend.



Bezoekersdrukte is niet het enige stukje live informatie waar Google je mee probeert te helpen om je trips te plannen. De zoekgigant heeft ook plannen om binnenkort parkeerdata via Google Maps te voorzien die je vertelt of het nog te doen is om in het centrum te parkeren, of dat je beter rustiger oorden opzoekt.