Proximus gaat verder met integratie Netflix

Door: redactie

17/10/16 - 13u58 Bron: Belga

© anp.

Proximus is van plan streamingdienst Netflix nog verder te integreren in zijn aanbod. Dat raakte bekend in de marge van de persconferentie over de lancering van Tuttimus, het nieuwe premiumpakket van de telecomoperator.

Voor Proximus is Netflix een belangrijk verkoopsargument. Proximusklanten kunnen nu al via het scherm van hun decoder rechtstreeks naar Netflix kijken, maar in de loop van volgend jaar wil Proximus van de Amerikaanse streamingdienst een volwaardige optie maken in het Tuttimus-pakket. Nu is dat technisch nog niet mogelijk, waardoor Proximus ervoor koos om zijn klanten 3 maanden gratis naar de streamingdienst te laten kijken.



Klanten kunnen als onderdeel van Tuttimus extra tv-bundels kiezen. Dat kunnen enkele bijkomende entertainmentzenders zijn, maar ook Belgisch voetbal, kinderprogramma's of porno. En in de loop van volgend jaar is het dus de bedoeling dat Netflix een van de opties wordt, zo lieten CEO Dominique Leroy en Chief Consumer Market Officer Philippe Vandervoort verstaan.



Proximus koos ervoor om niet de concurrentie aan te gaan met Netflix, maar het platform te omarmen. Telenet koos een andere weg, en lanceerde met Play en Play More twee producten die concurreren met Netflix. Eerder dit jaar verraste Telenet-topman John Porter echter door te zeggen dat de integratie van Netflix op de Telenet-decoder bekeken wordt. Sowieso zal het niet snel gebeuren, want op de huidige generatie Telenet-decoders kan Netflix om technische redenen niet draaien.