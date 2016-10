VS verbannen Samsung Galaxy Note uit vliegtuigen

Door: redactie

De Samsung Galaxy Note 7 is niet langer welkom in vliegtuigen in de Verenigde Staten. Het ministerie van Transport maakte vrijdag bekend dat de geplaagde smartphone niet meer mag worden meegenomen in een vliegtuig.

Het verbod geldt voor zowel handbagage als koffers die het ruim in gaan. Vanaf zaterdag kan het toestel ook niet meer per post worden verstuurd. "We erkennen dat deze telefoons verbannen uit de luchtvaart onhandig zal zijn voor sommige passagiers, maar de veiligheid van iedereen aan boord is de prioriteit'', zei minister van Transport Anthony Foxx in een verklaring.



Het concern liet eerder weten de productie van de Galaxy Note 7 geheel te staken, na een reeks incidenten waarbij exemplaren van het toestel in brand waren gevlogen. Samsung probeerde het probleem nog te verhelpen, maar slaagde hier niet in. Gedupeerde consumenten kunnen hun geld terugkrijgen.



Samsung ging op 2 september over tot de terugroeping van 2,5 miljoen exemplaren van de Note 7, een model dat zich qua grootte tussen een smartphone en een tablet bevindt, nadat verschillende toestellen vuur hadden gevat. De terugroepactie, waarbij klanten hun toestel konden omruilen, verliep in eerste instantie goed, tot gelijkaardige problemen werden vastgesteld met de omgeruilde toestellen.



Vorige week werd nog een vliegtuig in de VS geëvacueerd nadat er rook uit een een Galaxy Note kwam.