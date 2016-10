Motorola G4 Play blinkt uit met accu en vorm

Door: redactie

Tweakers.net De Motorola G4 Play is vooral een praktisch toestel. De specificaties lopen behoorlijk achter bij de concurrentie, door zijn oude processor, matige scherm en basale camera's. Het ontwerp bevat geen luxe materialen zoals glas en metaal, en is ook niet opvallend op welke manier dan ook: een grijze muis. Maar hij is niet al te groot en heeft een lange accuduur: als het dat is waar je naar op zoek bent, alleen dan, is deze telefoon een goede keuze.

Toen Google de scepter zwaaide over Motorola, was de line-up overzichtelijk en beperkt. Er waren de Moto E, Moto G en Moto X. Inmiddels heeft Lenovo de boel overgenomen en het heeft diezelfde series gehandhaafd, behalve... dat er wat uitbreidingen zijn gekomen. De Moto G-serie is bijvoorbeeld gesplitst in de G4 Plus, G4 en G4 Play. De Moto X-lijn lijkt niet meer te bestaan, maar de nieuwe Z-serie heeft ook drie toestellen: Z Force, Z en Z Play.



Play lijkt Motorola's naam te zijn voor minder krachtige versies van het 'basis'-toestel. De G4 Play is echter nog wel een paar tientjes duurder dan het goedkoopste toestel uit de Moto-line-up: de E3. Het grootste verschil is de interne hardware. De E3 heeft 1GB werkgeheugen en 8GB opslag, de G4 Play heeft 2GB geheugen en 16GB opslag. En natuurlijk zit er een andere processor in.

Bescheiden omvang Ook verwarrend: de G4 en G4 Plus zijn veel grotere telefoons, met 5,5"-displays. Deze G4 Play heeft een 5"-scherm en is daarmee wellicht voor een heel ander publiek interessant. Niet iedereen wil met een grote telefoon op zak lopen. De keuze voor echt kleine toestellen is beperkt - de iPhone SE, Sony Compact-serie en wat heel goedkope telefoons zijn de enige die dit gat nog vullen - en dus kom je al snel uit op telefoons met een 5"-scherm. De G4 Play is er voor degenen die ook interesse hadden in de vorige generaties Moto G. De hardwarematige overeenkomsten zijn dan ook groot.



Sterker nog, de processor is precies dezelfde als die van de Moto G van de vorige generatie. De software is een van de belangrijkste verkoopargumenten van Moto-telefoons van de afgelopen jaren en we zijn blij om te zien dat Lenovo de bijna onaangetaste Android-uitgave die Motorola op zijn telefoons zette, intact heeft gelaten. Het scherm is geen wonder op de meeste gebieden. Vooral op het gebied van maximale helderheid schiet het wat tekort.



En dat de G4 Play niet de snelste is, komt door de voor smartphonebegrippen al redelijk antieke interne hardware. Qualcomm presenteerde de Snapdragon 410 in december 2013 (!) en in het jaar erna kwamen de eerste telefoons met de 410 op de markt.