Uitgebrande auto's, brandwonden en spectaculaire vuurvideo's: dit is de ravage die de Samsung Note 7 achterlaat

12/10/16 - 11u45 Bron: Daily Mail; Telegraph; De Tijd

video Het Samsung-aandeel is in vrije val sinds het Zuid-Koreaanse bedrijf maandag besloot om definitief te stoppen met de productie van de Galaxy Note 7. Maar die stopzetting kwam geen moment te vroeg. In zijn korte leven berokkende de telefoon namelijk heel wat schade, zowel materieel als lichamelijk. Een overzicht van het brokkenparcours van de Note 7.

Brandwonden © rv. Jonathan Strobel uit Florida eist een schadevergoeding van 15.000 dollar (13.600 euro) van Samsung nadat zijn Note 7 ontplofte in zijn broekzak. De 28-jarige man was op 9 september aan het winkelen toen zijn gloednieuwe telefoon plots ontplofte. De telefoon brandde meteen door zijn broek en liet diepe brandwonden achter op zijn dij. De man verbrandde ook zijn duim toen hij de gloeiend hete smartphone uit zijn zak trok.



De som van 15.000 dollar moet de medische kosten, verloren loon en zijn lijden vergoeden. "Mijn cliënt heeft diepe tweedegraads brandwonden op zijn rechterdij", liet Strobels advocaat weten. "Helaas kwam de terugroepactie voor hem te laat." Lees ook Samsung stopt definitief met productie Galaxy Note 7 door brandgevaar

Auto brandt uit © rv. Nathan Dornacher uit St. Petersburg, ook in Florida, keerde samen met zijn vrouw Lydia en hun achtjarig dochtertje terug van een garageverkoop. Terwijl ze het bureaumeubel dat ze hadden gekocht uit de auto laadden, liet Nathan zijn gsm opladen in de middenconsole van zijn Jeep Grand Cherokee.



Lydia stuurde haar dochter en de hond terug naar de auto, omdat ze nog enkele boodschappen gingen doen. Maar de hond had in de gaten dat er iets niet pluis was. Nathan keek naar buiten en zag dat zijn Jeep in vlammen opging. Zijn telefoon was ontploft en had zijn wagen in vuur en vlam gezet. De brandweer kwam nog ter plaatse om de brand te blussen, maar van de wagen bleef nog maar weinig over. Ook van de Note 7 bleef niet veel meer over. © Facebook/ Nathan Dornacher.

Vuurvideo's De Note 7 was maar een kort leven beschoren, maar het toestel leverde wel spectaculaire beelden op. In Port St. Lucie in Florida vatte een Note 7 vuur toen die op de passagierszetel lag op te laden. Ook die wagen brandde in geen tijd volledig uit.