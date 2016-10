Aandeel Samsung heeft bodem nog niet bereikt

Door: redactie

Het aandeel Samsung is vandaag op de Koreaanse beurs verder gezakt, nadat het Zuid-Koreaanse technologieconcern had bekendgemaakt dat het de productie van zijn omstreden smartphone, de Galaxy Note 7, definitief gaat stopzetten.

Het aandeel had dinsdag al 8 procent verloren - het grootste dagverlies sinds 2008 - en noteerde vandaag nog eens ruim 2 procent lager.



Kort na de lancering van de nieuwste smartphone doken in een aantal landen verhalen op van spontaan in brand vliegende of exploderende exemplaren. Meerdere mensen raakten daarbij gewond. Samsung besloot miljoenen toestellen om te ruilen, waardoor de beurskoers al flinke tikken kreeg en miljarden aan waarde verdampte.



Maar nadien doken ook verhalen op over brand bij reeds omgeruilde toestellen, waardoor Samsung eerst besliste om de hele omruiloperatie stop te zetten en uiteindelijk zelfs de productie.