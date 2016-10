Samsung introduceert cilindervormige pc

Door: redactie

Tweakers.net Op Amazon is een nieuwe computer van Samsung verschenen. De computer heeft de vorm van een staande cilinder en beschikt over ingebouwde luidsprekers. De productpagina spreekt verder over het 'toevoegen van modules'.

De computer verschijnt in twee edities. Beide edities hebben een 256GB-nvme-ssd en een AMD Radeon RX 460-gpu, en draaien Windows 10 Home Signature Edition. De goedkopere editie bevat een 2,7GHz-Intel Core i5 en 8GB ddr4-ram. De duurdere beschikt over een 3,4GHz-Core i7, 16GB ram en een toegevoegde 'module' met een 1TB- harde schijf.



Wat de modules verder inhouden, wordt niet duidelijk gemaakt. De productpagina spreekt van het 'toevoegen en verwijderen van expansiemodules om je systeem aan te passen'. Dit suggereert dat Samsung naast de computer een lijn expansiemodules met interne hardware gaat verkopen. Op het bovenste deel van de behuizing bevindt zich een schuifje met een tekening van een slotje en verderop is een stip getekend. Dit suggereert dat de hele bovenkant met een draaibeweging verwijderd kan worden. Vermoedelijk wordt zo de binnenkant van de behuizing toegankelijk.



De website geeft niet aan welke processors precies gebruikt worden, behalve dat ze uit de zesde generatie van Intel komen. Uitgaande van de opgegeven kloksnelheid zou de i5 een 6400 of een 6600T kunnen zijn. De enige zesdegeneratie-i7 die op 3,4GHz draait, is de 6700.



De computer is 12 centimeter breed en 31 centimeter hoog. Aan de achterkant zijn aansluitingen te vinden voor stroom, vier usb 3.0-poorten, een usb-type-c-poort, hdmi, lan en audio, en er is een slot voor sd-kaarten. Opvallend is dat ook de powerknop zich aan de achterkant van de behuizing bevindt. Naast de powerknop bevindt zich een knop waarmee bluetooth-apparaten gekoppeld kunnen worden.



Het is niet de eerste cilindrische computer. In 2013 onthulde Apple al de nieuwe Mac Pro, die al snel door veel mensen de 'prullenbak' werd genoemd. Ook MSI heeft een compact rond model: de Vortex. De Pavilion Wave van HP is een vergelijkbare computer, die voorzien is van een stoffen behuizing. Die computer beschikt net als de Samsung ArtPC Pulse over een ingebouwde luidspreker. De i5-versie is voor 1200 dollar te koop en de i7-versie voor 1600. Omgerekend in euro's en met btw is dat respectievelijk ongeveer 1300 en 1750 euro.



Volgens Amazon is de computer vanaf 28 oktober leverbaar. Samsung verkoopt sinds 2014 in Nederland geen computers meer, dus is het onwaarschijnlijk dat de computer in de Benelux beschikbaar komt.



