Leuk shirt op tv? Belgische app bestelt het meteen

Door: redactie

11/10/16 - 19u46

© Spott.

video Een bedrijf uit Aalst lanceert een app waarmee je producten die je leuk vindt meteen kan bestellen wanneer ze voorbijkomen op tv. Het gaat dan bijvoorbeeld over kledij, maar evengoed alle benodigdheden voor een recept of meubilair.

De software met de naam Spott herkent producten uit programma's en films, waarna je met de app of via de website Spott.it direct aankopen kunt doen. Het is ook mogelijk een deelbare wenslijst samen te stellen, meldt ontwikkelaar Appiness.



De app werkt op VTM en RTL met Vlaamse programma's als 'Familie', 'Sofie in de Keuken van' en 'Cordon', maar ook met internationale series zoals 'Suits' en 'Revenge'.



Geluid

Het programma herkent op basis van geluid naar welk programma je kijkt, zowel bij live als uitgesteld kijken. Op je smartphone duiden witte bollen aan welke producten je kan kopen.



De app is vandaag beschikbaar voor iOS en Android. Tijdens de 18 maanden lange testperiode werd hij bijna 40.000 gedownload. Vanaf 18 oktober start Spott ook met interactieve reclame.