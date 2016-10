Samsung stopt definitief met productie Galaxy Note 7 door brandgevaar

Door: redactie

11/10/16 - 11u33 Bron: Belga

© afp.

Samsung gaat de productie van zijn smartphone Galaxy Note 7, die kampt met brandgevaar, definitief stopzetten. Dat kondigt het bedrijf vandaag aan. Eerder vandaag stond het aandeel van Samsung op de beurs in Seoel al zwaar onder druk, nadat de verkoop van de smartphone werd stopgezet. De hele heisa deed al 17 miljard dollar aan beurswaarde van Samsung verdampen. Van de smartphone Samsung Galaxy Note 7 waren in België al 1.200 exemplaren besteld.

Kort na de lancering van de nieuwste smartphone doken in een aantal landen verhalen op van spontaan in brand vliegende of exploderende exemplaren. Meerdere mensen raakten daarbij gewond. Samsung besloot miljoenen toestellen om te ruilen, waardoor de beurskoers al flinke tikken kreeg en miljarden aan waarde verdampte.



Maar nu duiken ook verhalen op over brand bij al omgeruilde toestellen, waardoor Samsung vandaag besliste om de hele omruiloperatie stop te zetten. De klanten worden opgeroepen hun toestel uit te schakelen. De problemen tasten de reputatie van het bedrijf serieus aan, waarschuwen analisten.



De Kospi-beursindex in Seoel eindigde de sessie uiteindelijk 1,2 procent lager. In Tokio sloot de Nikkei-index, die maandag gesloten was vanwege een feestdag, met een winst van 1 procent op 17.024,76 punten door de lagere yen.