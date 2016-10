Opgelet: oplichters gebruiken nu ook WhatsApp om uw gegevens te stelen

Door: redactie

Bron: Het Nieuwsblad

© anp.

Whatsapp, de populaire dienst waarmee je gratis berichtjes naar vrienden en familie kan sturen, wordt steeds meer gebruikt door criminelen die uit zijn op uw persoonlijke gegevens. De oplichters doen zich vaak voor als een bestaand contact. Dat meldt Het Nieuwsblad.

In Nederland zijn er al verschillende gevallen bekend van oplichting via Whatsapp. Een aantal mensen kregen een appje van iemand die zich voordeed als hun vriend. De 'vriend' stuurde een link die naar een website met kortingen leidde. Toen de mensen zich daarop registreerden, werd er malware op hun telefoon geïnstalleerd. Een andere vrouw verloor 1.700 euro omdat haar 'dochter' een berichtje had gestuurd dat haar 'zakgeld' op was: de vrouw stortte het geld nietsvermoedend, om achteraf te beseffen dat ze was opgelicht: haar dochter had nooit om geld gevraagd en het bedrag kwam nooit aan: criminelen hadden een fotootje van haar dochter gebruikt om haar om de tuin te leiden.



Smartphone beschermen

"Mensen beseffen nog te weinig dat we niet alleen onze computer moeten beschermen maar ook onze smartphone", zegt beveiligingsexpert Nico Cool, die benadrukt dat het in ons land nog niet zo'n vaart loopt. "Maar dat neemt niet weg dat criminelen Whatsapp hebben ontdekt", zegt hij in Het Nieuwsblad. "Niet alleen om zelf met elkaar te communiceren - want die berichten zijn moeilijker te traceren - maar ook omdat veel mensen hun smartphone niet beveiligen. Dus verleggen oplichters hun werkterrein steeds meer naar mobiele apparaten. Ook daar is een antivirusprogramma nuttig. Een antivirusprogramma dat je downloadt via de app store, is betrouwbaar. Het hoeft overigens niet altijd betalend te zijn om te deugen."



Persoonsgegevens nooit zomaar delen

Col waarschuwt tot slot dat je bij 'vreemde' verzoeken nooit zomaar je persoonsgegevens moet invullen of delen. "Boodschappen waarin staat dat je plots wel moet betalen om berichten te versturen, dat je de app moet updaten, dat je emoticons kan installeren, dat er een voicemailbericht voor je is binnengekomen of dat je iets hebt gewonnen, zijn bijna altijd pogingen om je data te bemachtigen of malware te installeren op je toestel", klinkt het in Het Nieuwsblad.



Het veiligste is dus om bij 'vreemde verzoeken' eerst even bij de persoon in kwestie na te gaan of hij inderdaad wel dit bericht gestuurd heeft.