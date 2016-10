Waarom we élke dag van stopcontact tot stopcontact lopen met onze smartphone

SD

Twee uur. Zoveel langer gaat de batterij van de nieuwe iPhone 7 mee tegenover de vorige versie. Het blijft de achilleshiel in élke smartphone. Volgens de experts boekt industrie wél voortuitgang maar gaat het te traag om andere technologische innovaties bij te benen. "De batterij blijft het enige onopgeloste probleem in de smartphone", klinkt het bij marktleider Samsung.

Wie opgegroeid is met een Nokia 3310, de 'oertelefoon' bij uitstek, herinnert zich wellicht nog hoe nonchalant er destijds werd omgesprongen met het opladen. De bakstenen telefoon met een kleine 900 mAh-accu kon met gemak vijf dagen overleven zonder extra dosis elektriciteit. Dat we zestien jaar na de 3310 nu élke dag genoodzaakt zijn om een smartphone op te laden, is voor heel wat mensen onbegrijpelijk. Het lijkt alsof er geen vooruitgang geboekt is in de industrie.



"Maar eigenlijk is dat wél gelukt." Dat zegt ingenieur Peter Van den Bossche (Vrije Universiteit Brussel) die al jaren onderzoek doet rond batterijen. "Omdat een smartphone steeds zwaardere taken moet uitvoeren, lijkt het alsof er geen vooruitgang wordt geboekt. Kijk maar naar een app zoals Pokémon Go, waarbij de smartphone helemaal leeggezogen wordt. Ook het scherm dat steeds groter is geworden, zet de batterij onder druk." Loris Beerten, die het technische mobile team van Samsung in België leidt, sluit zich aan bij Van den Bossche. "De batterij is er wel degelijk op vooruit gegaan, maar door andere technologische evoluties lijkt het alsof we blijven stilstaan." Beerten verwijst naar de processorkracht en het geheugen dat op een tiental jaar enorme sprongen heeft genomen. "De processor in de laatste Samsung is 750 keer krachtiger dan een telefoon van pakweg 14 jaar geleden. Hetzelfde met de software van het toestel: dat is op dezelfde periode 1.700 keer groter geworden. Als we daar rekening mee houden, is het toch wél straf dat we er in slagen om er nog steeds een dag uit te halen."



Maar zo'n immense sprongen heeft de batterij op tien jaar tijd niet genomen. "We blijven zoeken naar de superbatterij", zegt Beerten. "Het blijft het enige onopgeloste probleem in de smartphone."



