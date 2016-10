Drie vervangende toestellen Samsung in vlam

Door: redactie

Niet één maar drie vervangende toestellen van Samsung hebben de voorbije week vlam gevat. Afgelopen dinsdag is een smartphone van Samsung ontbrand in Nicholasville, in de Amerikaanse staat Kentucky. De eigenaar van het toestel werd wakker in een kamer vol met rook. Dat meldt de lokale nieuwszender WKYT.