In de ban van de smartphone: waarom u 39 keer per dag de Facebook-app opent

Van alle smartphonegebruikers kijkt 79 procent élke ochtend binnen het kwartier nadat ze wakker zijn geworden op hun telefoon. Een derde van de Vlamingen geeft zelf toe meer dan drie uur per dag een gsm te gebruiken. "We moeten de controle teruggrijpen, want de smartphone heeft nu controle over ons", waarschuwt Lieven De Marez professor communicatiewetenschappen aan de UGent. "We zijn slaven van de technologie geworden", vult neurowetenschapper Theo Compernolle aan. Hoe erg is het gesteld met onze smartphoneverslaving?

Van nature zijn we heel nieuwsgierig waardoor we élke melding zo snel mogelijk willen bekijken Theo Compernolle

Het overkomt ons allemaal wel eens. 's Morgens even checken wat er gebeurd is in de wereld in een nieuws-app of eens kijken wat de vrienden zeggen op Facebook. De vijf minuten worden er tien en tien minuten worden al snel een halfuur. "Het zijn handelingen die vaak starten met een trigger, een melding van Facebook of WhatsApp-berichtje, en na verloop van tijd worden het gewoontes", legt onderzoeker Lieven De Marez uit. Volgens neurowetenschapper Theo Compernolle zijn we zo geprogrammeerd dat we gewoonten automatisch aanleren en daar spelen ontwikkelaars handig op in. "Men maakt die apps met kennis van de moderne neurowetenschappen om geld te verdienen. Er is op zich niets mis met de technologie, wél op de manier waarop we ze gebruiken."



Er zijn meerder factoren die ervoor zorgen dat we zoveel uren naar het kleine scherm zitten te gluren. "Van nature zijn we heel nieuwsgierig waardoor we élke melding zo snel mogelijk willen bekijken", zegt Compernolle. "Daarnaast willen we ook meteen voldoening uit iets halen en dat geven apps ons vaak en daar bovenop krijgen we nog shots dopamine bij élke like op Facebook of elk antwoord via WhatsApp. Die kleine acties maken ons verslaafd en geven ons een prettig gevoel op korte termijn."



