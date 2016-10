De smartwatch: sieraad, fitnesstracker of polssmartphone?

Door: redactie

Na meer dan drie jaar is het tijd om de balans van de smartwatch op te maken. Wat is het eigenlijk geworden? Is het een sieraad, een kleine computer om je pols of een dure fitnesstracker? Is het een apparaat met een duidelijke en beperkte functie, zoals een e-reader, of een alleskunner, zoals een smartphone?

Wat inmiddels al duidelijk is: de smartwatch is niet de nieuwe smartphone en zal in verkoopaantallen ook nooit de tablet benaderen. Het is een nicheproduct. Apple is duidelijk dominant, maar de geschatte marktaandelen liggen steevast rond de vijftig procent, terwijl Android en Android Wear aardig meedoen, en Samsungs Tizen inmiddels ook in de dubbele cijfers zou staan met zijn marktaandeel. Kortom, het is een markt waarin nog veel openligt.



Het is ook een kleine markt; het zal dit jaar in totaal gaan om zo ongeveer 28 miljoen smartwatches. Ter vergelijking, de leveringen van tablets lagen in 2015 boven de 200 miljoen exemplaren, bij smartphones is dat 1,4 miljard. De besturingssystemen hebben bovendien de nodige complexe elementen en geavanceerde functies. Met zaken als tekstinvoer op het horloge en het draaien van apps is het soms net alsof je een computer om je pols hebt. Het zijn in de filosofie van bedrijven als Apple en Google geen beperkte gadgets, die goed zijn in het uitvoeren van slechts enkele taken, maar veelzijdige apparaten, die veel functies moeten kunnen uitvoeren. Ook de vorm is interessant.



Er zijn twee schermvormen in de smartwatchmarkt: vierkant en rond. De besturingssystemen werken vrijwel allemaal met beide. Apples watchOS is alleen gericht op vierkante schermen en LG's webOS alleen op ronde, maar de andere drie ondersteunen allebei. In de verschenen modellen is wel een trend te zien. Alleen Apple en Pebble hebben nog topmodellen die met vierkante schermen zijn uitgerust; de andere fabrikanten zijn over op ronde schermen.

Wat is het eigenlijk? Veel smartwatchfabrikanten lijken dezelfde kant op te denken; het is een apparaat dat vooral van pas komt bij sport en fitness. Maar met de focus op sport, fitness en gezondheid duwen smartwatches zichzelf in een lastig hoekje. Immers, er zijn al apparaten voor om de pols die dat goed kunnen: fitnesstrackers.



Sterker nog, bedrijven als Fitbit, Jawbone, Garmin, het Nederlandse TomTom en voorheen Microsoft hebben al fitnesstrackers met veel smartwatchfuncties in hun assortiment. Als je iets wil dat alleen data bijhoudt, kun je in veel gevallen goedkope bandjes krijgen die dat ook kunnen. De prijzen van smartwatches liggen nog structureel hoog. Opvallende uitzondering is Pebble, dat met zijn twee nieuwe modellen Pebble 2 en Pebble Time 2 onder de 200 euro blijft. De Apple Watch begint bij 350 euro, de Gear S-serie van Samsung zit ook rond die prijs en voor een Huawei Watch of Moto 360 moet je eveneens op prijzen ver boven de 200 euro rekenen. Daarmee is een smartwatch dus even duur als een midrange-smartphone en het is dus niet ondenkbaar dat fabrikanten zichzelf uit de markt prijzen.



Daarnaast zijn er diverse modellen van analoge horloges met een 'smart' component, bijvoorbeeld een schermpje voor notificaties of een complicatie, een klein schermpje in het scherm, voor het stappendoel. Onder meer Nokia-dochter Withings maakt zulke toepassingen. De combinatie van analoge horloges met draadloze verbindingen lost in elk geval een van de problemen op; analoge horloges hebben een veel, veel betere accuduur en Withings meet bijvoorbeeld de accuduur van zijn modellen in maanden.