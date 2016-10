Sharp toont eerste monitor met 8k-resolutie

Tweakers.net

Tweakers.net Terwijl 4k nog aan het doorbreken is, werken fabrikanten als Sharp alvast aan de volgende evolutie: 8k-schermen, die een beeldresolutie van 7680x4320 pixels hebben. De fabrikant toonde alvast een prototype van een monitor op de Ceatec-beurs in Japan.

Het 27"-formaat gecombineerd met de 8k-resolutie is goed voor een pixeldichtheid van 326ppi. Daarmee is de scherpte van het paneel gelijk aan die van smartphones en high-end tablets. Voor high dynamic range-weergave is een hoge maximale helderheid nodig, en volgens Sharp kan het paneel dan ook tot duizend nits, een in de consumentenelektronica gehanteerde eenheid van lichthelderheid, weergeven.



Het Japanse PC Watch maakte op de Ceatec-beurs foto's van het prototype, en daaruit is op te maken dat er acht displayport-kabels gebruikt worden om het scherm aan te sturen. Het is niet bekend welke displayport-versie dat is, maar om 8k-beelden in hdr met 120Hz weer te geven, is een zeer hoge bandbreedte nodig, van minimaal 120Gb/s.



De nieuwste displayport 1.4-standaard voorziet per aansluiting in maximaal 32,4Gb/s. De getoonde monitor is een prototype, dat dient als showcase voor de igzo-techniek van Sharp. De fabrikant heeft voor zover bekend nog geen concrete plannen om het scherm of een vergelijkbare monitor op korte termijn op de markt te brengen. Eerder toonde Sharp al een 2,87"-schermpje met een pixeldichtheid van 1008ppi op de beurs.



