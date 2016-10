Waarom AI het nieuwe goud van de techreuzen wordt

Ronald Meeus

7/10/16 - 14u16

© ap.

Virtuele assistenten Na de pc, het internet en de smartphone staat een nieuwe technologische doorbraak voor de deur: artificieel intelligente systemen, die hardware, software en webdiensten samenbrengen, constant bijleren over het gedrag van hun eigenaar, en communiceren via stemcommunicatie. De grootheden uit de technologische industrie hebben er een nieuw speerpunt van gemaakt.

Herinnert u zich die scène uit Ridley Scotts 'Blade Runner' (1982), waarin Harrison Fords personage Rick Deckard op gewone conversatietoon commando's geeft aan de computer in zijn woonst? De dialoog is niet zo ver meer verwijderd van de manier waarop we vandaag al kunnen communiceren met onze smartphone, via virtuele assistenten als Siri, Google Assistant en Cortana. Maar dat is slechts de eerste stap die technologiereuzen zetten: waar ze eigenlijk naartoe willen is een intelligent systeem dat op maat van iedere gebruiker is gemaakt, constant bijleert over diens wensen en behoeftes zodat het die kan voorspellen, en van daaruit groeit tot een 'levend' computersysteem. Lees ook Virtual Reality in 600ste aflevering The Simpsons

Hdr-televisie: welke standaard zal bovendrijven?

Tekenen en schrijven op WhatsApp-foto

Artificieel hart De voornaamste reden waarom Google eerder deze week zijn Home aankondigde, een apparaat dat eerder lijkt op een luchtzuiveraar dan de nieuwste revolutie in computertechnologie, is dat het een soort 'incarnatie' in hardwarevorm voor zijn AI-systeem nodig had. Google Assistant kan ook worden aangesproken vanuit de Pixel-smartphones die het bedrijf eveneens aankondigde, maar het idee is niet langer dat de smartphone het hart van het computergebruik van de consument wordt: het is terug maar één van de kanalen, naast de computer, de tablet en toestellen als de Home. De kern van onze toekomstige digitale wereld moet de AI worden.



"De volgende innovatie zit op de kruising van hardware en software", opperde Googles hardwarebaas Rick Osterloh tijdens de voorstelling van de Pixel-smartphones en de Home-huiskamercomputer van het bedrijf, "met artificiële intellingentie in het centrum."

Drieëenheid © photo news. Op diezelfde drieëenheid - hardware, software en een bindend artificieel intelligent systeem - stoelt ook Apple zijn toekomst. Alles draait daar natuurlijk rond Siri, de digitale assistent die het bedrijf in 2011 introduceerde op zijn iPhones en iPads, en ondertussen ook de sprong heeft genomen naar Mac-computers.



Ook Siri is nog in volle groei, maar Apple geniet van een voordeel dat zijn concurrenten niet hebben: het hoeft geen nieuwe producten meer te lanceren om het systeem bij de gebruiker te krijgen. "Mensen houden van dingen die ze nu kunnen doen, niet waar ze alleen nog maar aan kunnen denken", zei Apple-ceo Tim Cook onlangs in een interview met het Amerikaanse zakenblad Fast Company. "



En dan is er de derde grote speler, Microsoft, die zijn artificieel intelligente assistent Cortana (genoemd naar een vrouwelijk personage uit Microsofts eigen videogamereeks 'Halo') vooral richt op het verhogen van de productiviteit. Op Microsofts Build-conferentie in maart van dit jaar werd bijvoorbeeld de kracht van Cortana in e-mail- en agenda-app Outlook getoond: het systeem kan uit een e-mailconversatie over een reis relevante informatie als hotel- en vluchtboekingen automatisch naar de agenda overbrengen, zei Marcus Ash, een van de verantwoordelijken voor het systeem. "Cortana helpt om dingen voor elkaar te krijgen, om bij te blijven."