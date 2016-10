Google kondigt nieuwe concurrent van iPhone aan

Door: redactie

4/10/16 - 18u33

De nieuwe Google Pixel. © Google.

Google heeft op een speciaal evenement in San Francisco twee nieuwe smartphones gepresenteerd die de strijd moeten aangaan met de iPhones van Apple.

Het is voor het eerst dat Google met zelf ontworpen en ontwikkelde telefoons naar buiten komt, de Pixel en de grotere Pixel XL. Het oude smartphone-merk Nexus van Google komt te vervallen. De Pixel-telefoons worden geassembleerd door het Taiwanese HTC en draaien op een nieuwe versie van het besturingssysteem Android van Google.



De smartphones van Google zijn bedoeld als directe tegenhangers van de iPhones van Apple in het hogere segment van de markt. Het kleinere model heeft een beginprijs van 649 dollar en de grotere versie gaat 769 dollar kosten.



De Pixel-telefoons kunnen vanaf vandaag besteld worden via de website van Google. Later deze maand moeten de smartphones via winkels worden verkocht in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Australië, Canada en Duitsland. In november begint de verkoop in India.



De introductie kan worden beschouwd als Googles eerste grote stap op de smartphonemarkt. Het toont ook aan dat het bedrijf het risico wil lopen dat het zou vervreemden van partners als Samsung of LG, bedrijven die al jarenlang smarthpones op de markt brengen met Googles Android en met wie Google samenwerkte voor de Nexus-toestellen. Voor de Nexus-telefoons werd het merendeel van de ontwikkeling gedaan door partner-producenten. Google zal zelf ook accessoires leveren.



Digitale assistent

Sundar Pichai, directeur van Google, wil zich van de concurrentie onderscheiden door Assistant een centrale rol te geven. Dit programma werkt als een digitale gesprekspartner in een chatprogramma. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld aan het programma vragen wat voor weer het is of een restaurant opzoeken. Assistant reageert hierop alsof het om een echte persoon gaat. De functie vertoont veel overeenkomsten met het soortgelijke programma Siri op de iPhone.



Bij aankoop van een Pixel krijgt de koper onbeperkte opslag van foto's en video's in volledig formaat. Dat was tot nu toe nog niet mogelijk.



De Pixel komt in een standaard formaat met een scherm van 5 inch en in een extragrote versie. Deze Pixel XL heeft een 5,5 inch scherm. Google brengt ze uit in de kleuren zilver, zwart en blauw.