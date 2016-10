MasterCard lanceert online betalen via selfie

Door: redactie

MasterCard heeft dinsdag 'Selfie Pay' gelanceerd, een systeem om online transacties te verifiëren via gezichtsherkenningstechnologie. Het systeem is beschikbaar in twaalf Europese landen, waaronder België. Dat maakt het creditcardbedrijf dinsdag bekend.

Concreet werkt Selfie Pay op basis van biometrische identificatie. Het moet de wachtwoorden en cijferreeksen die normaal nodig zijn om zich te identificeren bij online betalingen, overbodig maken.



"Normaal gesproken moet je bij een online betaling ellenlange cijferreeksen en wachtwoorden ingeven om te bewijzen dat jij wel degelijk de eigenaar van de gebruikte bankkaart bent", legt MasterCard Europe-woordvoerster Corinne Raes uit. "Met de Selfie Pay-app krijg je gewoon een berichtje op je gsm, waarin wordt gevraagd je te identificeren via een selfie."



"Veilig"

Raes benadrukt dat het systeem erg veilig is. "De selfie is niet de enige identificatie. Er wordt eveneens via geolocatie nagegaan of jouw gsm zich wel bevindt op de plaats van waaruit je de transactie doet, zodat we zeker zijn dat het toestel niet gestolen werd."



Selfie Pay werd al in februari voorgesteld op het Mobile World Congress, de jaarlijkse hoogmis voor de telecomsector in het Spaanse Barcelona. De betaalmethode was al in gebruik in Nederland, de Verenigde Staten en Canada en wordt nu behalve in België ook in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Oostenrijk, Tsjechië, Finland, Duitsland, Hongarije, Noorwegen, Spanje en Zweden ingevoerd.



Tokenization

In de toekomst zou MasterCard willen evolueren naar een systeem van 'tokenization', dat nu al in de Verenigde Staten wordt getest. "Daarbij wordt de bankkaart overgezet naar een alledaags gebruiksvoorwerp, zoals een ring", legt Raes uit. "Het volstaat dan om met de ring te passeren aan een betaalautomaat om de transactie te vervolledigen."



Of en wanneer 'tokenization' in België wordt ingevoerd, is nog niet duidelijk.