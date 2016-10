Tekenen en schrijven op WhatsApp-foto

Door: redactie

4/10/16 - 17u24 Bron: ANP/BuzzT

© epa.

WhatsApp-gebruikers kunnen hun foto's en video's voortaan verfraaien. Ze kunnen er bijvoorbeeld op schrijven en tekenen. Ook kunnen ze emoji's toevoegen.

Het is vanaf maandag beschikbaar op Android-telefoons. Later wordt het ook uitgerold naar iPhone.



WhatsApp heeft de instellingen voor het maken van foto's ook aangepast. Zo ondersteunt de app de cameraflits. Het is de bedoeling dat gebruikers zo scherpere selfies kunnen maken. Wie een filmpje opneemt, kan simpel inzoomen en uitzoomen en wisselen tussen de voor- en achtercamera.