Bezwaarbot vecht voor jou verkeersboetes aan

Tomas Riemens

3/10/16 - 22u56

Ter illustratie © anp.

Een robot die in jouw plaats protesteert wanneer je onterecht een verkeersboete krijgt. Het lijkt futuristisch, maar dankzij twee Nederlandse start-ups is het binnenkort werkelijkheid.

Zo werkt de Bezwaarbot:



1. Je stuurt een foto in van jouw verkeersboete

2. De bot beoordeelt of het zin heeft om bezwaar te maken

3. De bot checkt een database met jurisprudentie

4. De bot stelt een formulier op en stuurt dat naar de juiste instantie

5. Je wordt via de app op de hoogte gehouden. © Facebook.

Veel mensen die een onterechte verkeersboete ontvangen, maken geen bezwaar omdat ze dat te veel moeite vinden. Dat zegt Doortje van Bokkem. Zij werkt samen met twee andere studenten bij Appjection, een van de start-ups uit leiden die de bot ontwikkelden.



"Op zo'n moment hebben automobilisten behoefte aan juridische hulp", vertelt Van Bokkem. "Nu vroegen mensen ons vaak om hulp, omdat wij rechten hebben gestudeerd. 'Dat moet beter kunnen", dachten wij."



Daarom maakte Appjection in samenwerking met Botboys de Bezwaarbot. Die bot helpt automobilisten via Facebook Messenger te protesteren. "Het is de bedoeling dat mensen daardoor vaker in actie komen als ze onterecht een boete krijgen", aldus Van Bokkem.



Succes

De Londense DoNotPay-bot heeft al bewezen dat een robot daarbij kan helpen. Sinds die app actief is in Groot-Brittannië hebben al zo'n 160.000 Britse automobilisten succesvol een parkeerboete aangevochten.



Van Bokkem hoopt dat dat ook in Nederland gaat gebeuren. Bovendien wordt de bot steeds slimmer als hij door meer mensen gebruikt wordt. Dankzij de techniek 'deeplearning' leert de bot woorden en zinnen te herkennen. Zo wordt de app iedere dag beter in het aanvechten van boetes.



Guido van Stiphout van BotBoys laat weten dat de Bezwaarbot nu al beschikbaar is voor mensen met Facebook Messenger. Over twee weken is de app ook toegankelijk via de website van Appjection. Over een Belgische versie is niets bekend.