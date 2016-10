Toyota komt met pratend 'robotvriendje' in Japan

Door: redactie

3/10/16

Toyota gaat volgend jaar zijn Kirobo Mini op de markt brengen in Japan. Het kleine, mensachtige robotje is uitgerust met spraakherkenning en kan in het Japans communiceren. Het is een kleinere versie van de Kirobo die de fabrikant in 2013 naar het ruimtestation ISS stuurde.

Kirobo Mini is ongeveer 10cm groot en weegt 183 gram. Volgens ontwerper Fuminori Katoaka wiebelt het robotje als het zit, net als een baby die nog niet in staat is om zich te balanceren. Die 'kwetsbaarheid' moet een emotionele band opwekken, schrijft persbureau Reuters, dat aanwezig was bij de presentatie.



Toyota levert een wiegje mee, waarmee het robotje in een bekerhouder van een auto geplaatst kan worden. Het robotje werkt in combinatie met een smartphone en een app, maar meer details over de precieze werking zijn nog niet bekendgemaakt. De Japanse productpagina suggereert dat het robotje de expressie van mensen kan herkennen en de conversatie daaraan kan aanpassen.



De grotere versie, die enkele jaren geleden een ruimtereis maakte, is 34cm lang. Toyota ziet de kleine robot voor consumenten als een opstapje naar geavanceerdere robots die emoties kunnen herkennen en daarop kunnen reageren. De oorspronkelijke Kirobo-robot had hetzelfde doel. Als de Kirobo Mini in 2017 in Japan op de markt komt, moet het robotvriendje 39.800 yen kosten. Dat is omgerekend ongeveer 350 euro. Ook is een abonnement op een app vereist, dat omgerekend ongeveer 2,5 euro per maand kost.



Toyota toont de kleine robot aan het publiek op de Ceatec-beurs, die plaatsvindt van 4 tot 7 oktober. Over ondersteuning voor andere talen dan Japans en een eventuele internationale release is niets bekend.



Ook Sharp werkt aan een 'robotvriendje', die RoBoHon is echter zelf ook een smartphone en gaat 1.600 euro kosten. Verder toonde Asus onlangs zijn Zenbo-robot, die ouderen en kinderen gezelschap moet houden. Eerder dit jaar zette Sony een organisatie op voor het ontwikkelen van een robot die een emotionele band met mensen moet kunnen opbouwen.



