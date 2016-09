De iPhone 2G is nu duurder dan de iPhone 7

© eBay.

Heb je zin in de nieuwe iPhone 7, maar laat je budget dat voorlopig niet toe? Ga dan eens op zoek naar je oud iPhone 2G, mocht je die hebben. Met dat kleinood kan je namelijk gemakkelijk een iPhone 7's, of misschien wel meer dan één.

Smartphones dalen doorgaans in waarde naarmate ze ouder worden, maar Apple zou Apple niet zijn mocht dat bij hun smartphones niet anders zijn. De originele iPhone uit 2007, antiek in de techwereld, is al een veelvoud waard van zijn originele prijs. Maar dat geldt ook voor de iPhone 2G, waarvan 'amper' 6,1 miljoen exemplaren werden gemaakt en die al in 2008 uit productie werd genomen.

Met 6,1 miljoen exemplaren is de 2G uiteraard helemaal niet zo een schaars goed. Maar wat wel schaars is: een volledig intacte 2G. Het toestel is namelijk een van de eerste smartphones met touch screen, en screen protectors of hoesjes waren in 2008 nog niet ingeburgerd. Van de 6,1 miljoen 2G is de overgrote meerderheid dus bekrast, ingedeukt of volledig vernield. Heb jij een onaangeroerd toestel of nog beter: een exemplaar dat nog in de verpakking zit? Proficiat, want je bent een stuk rijker geworden.