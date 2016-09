TomTom zet in op zelfrijdende auto's

Door: redactie

Tweakers.net Navigatiefabrikant TomTom en chipmaker Nvidia hebben een samenwerkingsverband aangekondigd voor een mapping-systeem voor zelfrijdende auto's. De kaartendienst van TomTom wordt gecombineerd met software voor zelfrijdende auto's van Nvidia. Verder gaat TomTom parkeerinformatie integreren in zijn software.

De bedoeling is dat de twee bedrijven gezamenlijk kaarten bouwen voor zelfrijdende auto's. Met die 'intelligente' kaarten kunnen de auto's zichzelf bijvoorbeeld lokaliseren. Het kaartenmateriaal wordt daarbij in real time van vernieuwingen voorzien. Autofabrikanten krijgen de mogelijkheid om de software in te zetten, maar of er al geïnteresseerden zijn is niet bekend.



Ook gaat TomTom een samenwerkingsverband aan met Parkopedia. Die heeft een database met informatie over ongeveer 40 miljoen parkeerplaatsen verspreid over 75 landen. Door de informatie te integreren in de zijn software, kan TomTom bij het navigeren ook informatie geven over beschikbare parkeerplaatsen.



Ten slotte heeft het Amsterdamse bedrijf een deal gesloten met Volvo Trucks en Skoda voor het leveren van kaartinformatie in Europa. Bij de deal hoort ook het leveren van verkeersinformatie. In het geval van Skoda houdt dit in dat in de loop van volgend jaar alle modellen worden uitgerust met kaartgegevens van TomTom.