Medewerker Apple lekt details over "iPhone 8"

Een medewerker van Apple uit Israël is loslippig geweest aan Business Insider over de nieuwe iPhone die volgend jaar rond deze tijd aan de wereld zal worden voorgesteld. Logischerwijze zou dat de iPhone 7s zijn, nu nog maar net de iPhone 7 in verkoop is gegaan. Maar de anonieme werknemer heeft het over de iPhone 8, wat in principe betekent dat er ingrijpendere veranderingen aankomen. Zoals een compleet nieuw design. Eindelijk dan toch, zullen Applefans verzuchten.

Volgens de bron van Business Insider, een medewerker van Apple in Herzliya, wordt de hardware van de iPhone 8 gedeeltelijk daar ontwikkeld, in Israël, zoals dat voor alle nieuwe Apple-producten geldt. Hij bevestigt vooral dat het nieuwe toestel meer zal verschillen van het huidige dan het huidige van het vorige.



Wat mogen we dan verwachten voor het nieuwste pronkstuk van Apple? Onder voorbehoud - uiteraard - krijgt de iPhoné 8 een zogenaamd edge-to-edge-scherm, waardoor de volledige oppervlakte van de voorzijde het beeldscherm vormt. Het toestel zou volledig uit glas gemaakt worden en de beruchte thuisknop zou op die manier nu wel degelijk écht verdwijnen en ingewerkt worden in het scherm zelf. Ook de camera wordt weer wat beter, maar dat is geen verrassing.



Tiende verjaardag

Dat het geen iPhone 7S wordt maar een 8, zou niet alleen te maken hebben met het feit dat de net gelanceerde iPhone 7 eigenlijk een iPhone 6S S is in plaats van een 7: slechts een lichte upgrade. Wat eveneens speelt: volgend jaar viert Apple de tiende verjaardag van de meest bekende smartphone ter wereld. En dan wil je als technologiegigant toch niet afkomen met een 'gewone' verbeterde versie van een bestaand apparaat?



Het filiaal van Apple in Herzliya ligt zo'n 15 km ten noorden van Tel Aviv en telt 800 werknemers. Vier jaar geleden werden de gebouwen neergepoot nadat Apple twee startups had opgekocht: ontwerper van flashgeheugen, Anobit, en ontwikkelaar van de 3D-sensor, PrimeSense. Later nam het bedrijf uit Cupertino ook nog een ander bedrijf uit Israël over, LinX, gespecialiseerd in camera's. Volgens het ministerie van Economie van Israël heeft elke grote firma uit Silicon Valley een bedrijfspoot in het land dat beschreven wordt als een "fontein van innovatie".