Na de telefoons ontploffen nu ook de wasmachines van Samsung

redactie

29/09/16 - 14u30 Bron: Huffington Post

Eerder deze maand schortte Samsung de verkoop van de nieuwe Galaxy Note 7 op, omdat het toestel kon ontploffen. Het probleem deed Samsung geen goed en nu blijken ook de wasmachines van Samsung voor ontploffingsgevaar te zorgen. Een Amerikaanse vrouw sleepte het Zuid-Koreaanse bedrijf voor de rechter.

Een moeder uit de Amerikaanse staat Georgia was haar kleren in de droogkast aan het stoppen toen ze een luide knal hoorde. De vrouw dacht dat iets op haar dak was gecrasht, maar het bleek haar Samsung-wasmachine te zijn die was ontploft. Metalen scherven hadden gaten in de muren getrokken en kamers liepen onder water. Omdat de schade niet te overzien was, sleept de vrouw samen met nog twee andere slachtoffers Samsung voor de rechter.



Bij de Galaxy Note 7 ging het om lithium ionbatterijen die door een chemische reactie ontploften, maar bij de wasmachine gaat het om een heel ander probleem. De machines zouden heel hard vibreren, waardoor de wastrommel zou loskomen. Dat zou uiteindelijk leiden tot een zware centrifugale explosie die zowel de machine zelf als alles wat zich in de buurt bevindt, vernielt.