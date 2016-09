Google Translate wordt 60 procent beter

redactie

28/09/16

Google Translate komt vaak heel goed van pas, maar erg vloeiende vertalingen leverde de vertaalrobot niet af. Daar komt binnenkort verandering in, want Google heeft het programma een interessante upgrade gegeven. Vanaf nu zal Google Translate een zin in zijn geheel vertalen en niet meer woord per woord.

Het lijkt logisch dat je eerst een zin leest voor je hem vertaalt, maar dat deed Google Translate tot voor kort niet. Omdat die methode heel denkwerk vraagt, vertaalde Google zinsdelen, woordgroepen of zelfs aparte woorden, waardoor de uitkomst soms onnatuurlijk overkwam. Maar gistere kondigde Google een nieuw systeem aan die betere vertalingen zal leveren, tot 60 procent beter.



Google Neural Machine Translation (GNMT) behandelt volledige zinnen en troeft zo het oude systeem PBMT af. Zelfs de aartsmoelijke vertalingen uit het Engels zullen veel beter worden. Lees ook Hoe maak je je smartphone hackerproof?

