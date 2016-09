'Anniversary'-update Windows 10 Mobile was broodnodig

Door: redactie

Heel wat gebruikers van Windows 10 Mobile-toestellen keken uit naar de Anniversary Update van het besturingssysteem. De eerste versie van het systeem kende namelijk de nodige bugs. Bovendien komen er met de update weer wat functies bij. Technologiesite Tweakers probeerde de update uit op een Lumia 950.

Microsoft heeft een lange adem. Het Redmondse bedrijf is nu al een jaar of vijftien actief in de mobiele markt, langer dan concurrenten als Google en Apple, en de mobiele versie van Windows is vermoedelijk al vaker doodverklaard dan de langspeelplaat. En hoewel het marktaandeel volgens alle cijfers in de afgelopen jaren inderdaad stevig is teruggelopen, is er nog geen indicatie dat Microsoft er daadwerkelijk mee ophoudt.



De Anniversary Update van Windows 10 Mobile is niet in elk opzicht een stap vooruit. Microsoft heeft uiteraard een boel kleine en grotere wijzigingen doorgevoerd, naast de broodnodige bugfixing, maar daarnaast zijn er een paar dingen juist weg.

Meer multitasken © Tweakers. Laten we beginnen met het lockscreen. Daar treffen we een nieuwe icoon aan. Als een toestel onscreenknoppen heeft, staat daar een cameraknop in plaats van een terugknop. Een terugknop heeft op een lockscreen immers geen functie, want je kunt nergens naar terug. De cameraknop start de camera, maar wie een telefoon met een fysieke cameraknop heeft, kan natuurlijk beter die gebruiken. Als die echter ontbreekt, is dit een handige shortcut. Op het lockscreen vinden we nu ook uitgebreide muziekcontrols, dezelfde als wanneer de telefoon ontgrendeld is.



Ook in notificaties zijn er wijzigingen te zien. De meldingen zijn nu per app gegroepeerd, maar zijn wel individueel uit- en in te klappen. Dat is handig als de mailbox volloopt met mails die kunnen wachten, maar je op basis van afzender en onderwerp toch een interessant bericht ziet staan en daarvan de eerste regels wil checken. De Quick Actions, bovenaan in het Action Centre, zijn ook gewijzigd. Ten eerste zijn ze nu in te stellen. Standaard zijn er vier zichtbaar en is het mogelijk om die balk uit te klappen om er zestien te zien. Ook kunnen notificaties nu 'hero images' hebben, maar bij gewone berichten zijn die er uiteraard niet. Door de wijzigingen is het Action Centre zowel handiger als mooier geworden.



Een andere wijziging die veel gebruikers blij kan maken, is dat het nu mogelijk is om zestien apps in de achtergrond te draaien in plaats van acht. Het maakt het switchen tussen apps een stuk makkelijker, al is het overzicht met de horizontale, grote thumbnails nog altijd weinig uitnodigend. Het vergt veel scrollwerk om bij apps te komen die je iets langer geleden hebt gebruikt. Een echte alt-tab- of Windows-tabfunctie is het nog niet.

Energiezuiniger Ook is het nu mogelijk om in te stellen hoe lang je niet hoeft in te loggen als je met Hello eenmaal bent ingelogd, een functie die uiteraard alleen op de Lumia 950-serie en de HP Elite X3 werkt. Hello is de naam van de Windows-functie voor biometrische authenticatie, zoals een iris- of vingerafdrukscanner. In de Instellingen is nu aan te geven dat de je bijvoorbeeld een minuut of een kwartier geen scan hoeft te doen om de telefoon in te komen.



Een andere verbetering die veel mensen zullen waarderen, is dat Microsoft claimt dat het minder van de accu vraagt als je alleen het scherm even aanzet om te kijken hoe laat het is en of er nog nieuwe berichten zijn. Daarnaast zijn er nog kleinere dingen; Word Flow in het toetsenbord ondersteunt langere woorden, de Telefoon-app kan een indicator krijgen voor gemiste gesprekken en Edge ondersteunt veegbewegingen voor terug en vooruit.