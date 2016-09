Tinder laat gebruikers betalen voor extra aandacht

Door: redactie

tinder boost Levert de datingapp Tinder niet het gewenste resultaat op? Dan biedt het bedrijf binnenkort misschien een oplossing: met de nieuwe optie Tinder Boost kom je gedurende een halfuur vooraan in de rij te staan en krijgen tot tien keer meer potentiële dates je profiel te zien. Die extra aandacht zal wel wat kosten.

Met Tinder kunnen singles, of avontuurlijke niet-singles, al swipend een date arrangeren. Als twee gebruikers elkaar - voornamelijk elkaars foto - leuk vinden, kunnen ze chatten en desgewenst eventueel in de echte wereld afspreken. Tinder, actief in 196 landen, maakt naar eigen zeggen dagelijks 26 miljoen "matches".



De basisfuncties van Tinder zijn gratis, maar het bedrijf moest op zoek naar manieren om er geld aan te verdienen. Daarom werd eerder al Tinder Plus geïntroduceerd, een optie om wat extra functies te krijgen. Daar komt nu dus Tinder Boost bij, eerst bij wijze van test in Australië maar later ook wereldwijd.



Hoeveel geld Tinder zijn gebruikers juist zal vragen om extra aandacht te krijgen, is nog niet bekend. Waarnemers gaan uit van een eerder hoog bedrag, want als iedereen de Boost aanschaft, is er natuurlijk geen voordeel meer aan. Leden die al betalen voor Tinder Plus, zullen alvast één keer per week een gratis boost krijgen.