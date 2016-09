Door: redactie

28/09/16 - 05u00

video Fight of the night. Vanavond boksen Josje Huisman en Olga Leyers tegen elkaar voor 'Boxing Stars', de openingsshow van de nieuwe zender CAZ. Wij waren erbij tijdens hun afzonderlijke laatste trainingen. De sfeer zit goed. "Het is jammer, want zij is de mooiste van alle Leyers-zusjes, maar als het moet sla ik haar een bloedneus. Het is zij of ik."