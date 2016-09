iPhones en iPads lopen vast bij installatie iOS 10. Dit is wat je dan moet doen

Door: redactie

13/09/16 - 23u40 Bron: iMore

© ap.

Verschillende Apple-gebruikers ondervinden problemen bij de installatie van iOS 10 op hun iPhone of iPad. Het scherm wordt zwart en er verschijnt een herlaadkabeltje met een iTunes-logo. Maar dat is nog geen reden tot paniek. Met onderstaande tips los je het probleem zo op.

Sebastiaan on Twitter Jeej, m'n iPad is op IOS 10, maar m'n iPhone is vast gelopen en krijg ik op geen mogelijkheid op iTunes gekoppeld! #update #IOS10 Twitter sloeg vandaag tilt, nadat meerdere gebruikers de iOS 10-update probeerden te installeren. Dat verliep blijkbaar niet zonder slag of stoot. Bij veel Apple-users liep het toestel vast en daar leek niets meer aan te doen. Lees ook iOS 10 komt er vandaag aan: dit moet je weten

Apple stelt vanavond nieuwe iPhone 7 voor: dit mag u verwachten © kos.

1. Verbind het toestel met iTunes op je computer of laptop

2. Open iTunes

3. Wacht ongeveer 30 seconden tot iTunes je toestel vindt

4. Klik op 'Update' op je computer wanneer volgende boodschap verschijnt: "Er is een probleem met de [toestel]. Het moet geüpdatet of hersteld worden."

5. Klik opnieuw op 'Update' bij volgend bericht: "Als je [toestel] niet kan geüpdatet worden, moet je de fabrieksinstellingen herstellen". © kos. © kos.

6. Wacht enkele minuten terwijl iTunes de software van je toestel ophaalt.

7. Klik op 'Herstel', ALS je de boodschap krijgt dat je telefoon niet kan geüpdatet worden (je zal niet noodzakelijk moeten herstellen).

8. Klik op 'Herstel en Update' om te bevestigen dat je je toestel terug in de fabrieksinstellingen wil zetten.



© kos. © kos.

Hopelijk heb je een back-up gemaakt van je toestel voor het uitvoeren van de update. Anders bestaat de kans dat je alles kwijt bent.

Als bovenstaande stappen niet werken: Probeer het enkele keren opnieuw. In sommige gevallen blijkt het na meerdere pogingen toch te lukken.



Zorg er ook voor dat je de meest recente versie van iTunes hebt:



1. Open de Mac App Store

2. Klik op 'Updates'

3. Kijk of er een update is voor iTunes

4. Klik op 'Update' indien je niet over de meest recente versie beschikt.



Na de update van iTunes herstart je je computer. Verbind vervolgens je toestel opnieuw met je computer.



1. Open iTunes

2. Wacht 30 seconden tot iTunes je toestel vindt

3. Wanneer je de software-update ziet, klik je op 'Volgende'

4. Zodra het bericht "Er is een probleem met de [toestel] verschijnt. Het moet geüpdatet of hersteld worden]", klik je opnieuw op Update.



© kos. © kos.