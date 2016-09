Deze drone is zo krachtig dat hij wakeboarder kan voorttrekken

video Hoe meer motoren en propellers drones krijgen, hoe krachtiger ze worden. Zo krachtig, dat ze zelfs een wakeboarder kunnen voorttrekken. Wakeboarden is een variant van waterskiën met een 'plank' in plaats van ski's.

Dat blijkt uit de indrukwekkende video waarmee Freefly Systems de kracht van zijn Alta 8-drone in de verf wil zetten. Het gaat om een toestel met acht propellers dat gemaakt is om zwaar videomateriaal te dragen, tot 12 kilogram. Dat is uiteraard niet voldoende om iemand over land voort te trekken, maar dat verandert wanneer het te trekken voorwerp over stilstaand water glijdt.

De wakeboarder in de video neemt dan ook een aanloop voor de drone hem op sleeptouw neemt over een meer. En terwijl kritische kijkers trucage vermoeden, stellen techsites dat ook al video's werden gemaakt van minder krachtige drones die snowboarders voorttrokken over gladde sneeuw.



De jongen in de video is bovendien erg mager, want met een iets zwaardere wakeboarder zou de stunt waarschijnlijk niet lukken. De Alta 8 is wel geen speeltje voor iedereen: hij kost maar liefst 17.495 dollar, omgerekend zo'n 15.560 euro.