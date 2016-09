Telenet start met tv-reclame op basis van kijk- en internetgedrag

bewerkt door: redactie

tv Telenet start binnenkort met tv-reclame op maat. Daarbij gelden vier niveaus van personalisatie, waarbij onder andere het kijk- en internetgedrag meeweegt. Dat meldt Tweakers.net.

Met 'algemeen' krijg je geen gepersonaliseerde reclame. Het profiel is gebaseerd op de afgenomen producten en de locatie, en Telenet gebruikt dit alleen voor de communicatie. Bij 'gericht' brengt de aanbieder wel het kijkgedrag in kaart, maar wordt deze informatie alleen gebruikt voor kijktips, schrijft De Tijd. Bij het derde niveau, 'persoonlijk', combineert Telenet het door de algoritmes opgestelde kijkprofiel met gerichte tv-reclameblokken. Bij 'uniek' speelt ook het internetgedrag mee voor het persoonlijk profiel. Standaard hanteert Telenet het derde niveau voor zijn klanten; wie niet mee wil doen, moet zich dus afmelden, terwijl voor het bijhouden van het internetgedrag een expliciete toestemming nodig is. "We weten dat surfgedrag analyseren ver gaat, maar we zijn ervan overtuigd dat er ook mensen zijn die graag een zo gepersonaliseerd mogelijke ervaring aangeboden krijgen", zegt Jeroen Bronselaer, marketingdirecteur van Telenet. In eerste instantie doen tien adverteerders mee.

Proximus

Telenet liet in 2013 al weten te willen experimenteren met het op maat voorschotelen van tv-reclame. De aanbieder is niet de enige in België die hieraan werkt. Concurrent Proximus begint deze maand met een test waarbij in eerste instantie bij uitgesteld kijken gepersonaliseerde reclame wordt getoond bij VTM, VRT, RTBF en RTL. Later moet dit naar alle uitzendingen uitgebreid worden. Proximus hanteert geen niveaus van gegevens delen; er is alleen de mogelijkheid om wel of niet mee te doen.