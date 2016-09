Nintendo-emulator brengt NES-games naar HoloLens

Door: redactie

Tweakers.net De ontwikkelaar van de Nesbox, een emulatieprogramma dat games voor de klassieke Nintendoconsole naar de pc brengt, heeft de 'Universal Windows Platform'-versie van zijn app uitgebracht. Het programma maakt daarmee het draaien van Nintendo-apps op Windows Phones en de toekomstige Hololens-bril van het bedrijf mogelijk. Voor de Xbox One is de app nog niet beschikbaar.

De ontwikkelaar van Nesbox meldt dat de Universal Windows Platform-versie van zijn app is goedgekeurd door Microsoft. Windows Central heeft de app daardoor ook draaiend op Windows Holographic, het besturingssysteem voor de Hololens.



Nesbox wilde 'Universal Emulator', zoals de uwp-versie heet, eigenlijk ook beschikbaar maken voor de Xbox One. In de Windows Store voor de console is de app echter nog niet verschenen en ook staat de Xbox One niet bij de ondersteunde platformen. Meerdere ontwikkelaars melden op Twitter dat het vaker gebeurt dat het langer duurt voor uwp-apps voor de Xbox verschijnen, waarmee de kans openblijft dat Nesbox voor de console online komt. De app ondersteunt al wel de bluetooth-controller van de Xbox One S.



Wel is niet bekend wat Microsofts beleid omtrent emulators is. Emulators voor Windows staan al langer in de Windows Store, maar met het Universal Windows Platform komt de mogelijkheid binnen handbereik dat games van consoles van concurrenten van Microsoft op de Xbox kunnen draaien.



