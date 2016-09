Samsung roept nu ook op om Galaxy Note 7 niet meer te gebruiken en in te leveren

Door: redactie

Samsung roept alle gebruikers van zijn nieuwe smartphone, de Galaxy Note 7, op om het toestel uit te zetten en in te leveren. Er bestaat explosiegevaar. De verkoop van de smartphone was al opgeschort en ook verschillende luchtvaartmaatschappijen hadden het gebruik van het toestel reeds verboden.

De Samsung Galaxy Note 7 is één van de grootste concurrenten van de iPhone. Maar het paradepaardje van de Zuid-Koreanen, dat amper een maand geleden werd gelanceerd, vertoont zware mankementen. Er doken steeds meer verhalen op over batterijen die vuur vatten bij het opladen. De lancering in onder meer België werd daarom uitgesteld, nu lanceert Samsung een wereldwijde terugroepactie. Gebruikers wordt aangeraden om het toestel uit te schakelen en opnieuw naar de winkel te brengen. Samsung belooft om alle toestellen te vervangen door een nieuw exemplaar.



Van de Galaxy Note 7 zijn al ruim 2,5 miljoen exemplaren verkocht.