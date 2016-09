Asus Zenpad 3S 10: geleende ideeën goed uitgewerkt

Door: redactie

9/09/16

© Tweakers.

Tweakers.net De Asus Zenpad 3S 10 is een nette 9,7"-tablet die veel wegheeft van andere modellen met dit formaat, zoals de Apple iPad en de Tab S2 van Samsung. Hij is fijn in gebruik en heeft geen minpunten die de gebruikservaring sterk beïnvloeden. Ten opzichte van de concurrenten brengt hij echter ook niets nieuws ter tafel en is hij wat aan dure kant voor wat hij biedt.

We weten allemaal dat Apple het gros van de tabletverkopen in handen heeft en dus is het niet gek dat fabrikanten zich door de iPad laten 'inspireren' op het vlak van design en formaat. Waar grote Android-tablets vroeger vaak een 10,1"-scherm hadden, zien we tegenwoordig steeds vaker het vertrouwde 9,7"-formaat, dat we kennen van de iPad. Dat vinden we alleen maar goed; het 9,7"-formaat heeft zich bewezen voor afwisselend, alledaags gebruik en hoe meer modellen waaruit je als consument kunt kiezen, hoe beter.



Samsung kwam vorig jaar al met de 9,7"-Galaxy Tab S2 en nu voegt Asus zich bij deze club met de Asus Zenpad 3S 10. Hoeveel kanten kun je op bij het ontwerpen van een 9,7"-tablet? Niet heel veel, en Asus heeft het ontwerp van de Zenpad 3S 10 dan ook simpel gehouden. Een zwarte rand rondom het scherm aan de voorkant, een homeknop met vingerafdrukscanner en twee capacitieve knoppen onderaan, en een schuin aluminium randje rondom. Alsof de iPad en Galaxy Tab S2 een kindje hebben gekregen.



Belangrijker dan een origineel design vinden we de uitwerking ervan, en dat zit wel snor. De tablet weegt slechts 430 gram, is ongeveer 7mm dik en voelt stevig aan. De matte metalen achterkant geeft voldoende grip. Onderop vinden we ten slotte een usb-c-poort en de stereoluidsprekers. De usb-c-poort heeft ondersteuning voor snelladen, waardoor de Zenpad 3S 10 in een dikke drie uur weer helemaal vol zit en dat is sneller dan veel concurrenten.



De Asus Zenpad 3S 10 is een tablet die eigenlijk geen grote steken laat vallen. Het design en de bouwkwaliteit zijn prima, en hij heeft een goed werkende vingerafdrukscanner, krachtige luidsprekers, een degelijk scherm voor dagelijks gebruik, goede prestaties en lekker veel opslaggeheugen. Asus heeft duidelijk leentjebuur gespeeld en de ideeën vervolgens goed uitgewerkt. In de praktijk is de Zenpad 3S 10 dan ook een fijne tablet om te gebruiken.



Aan de andere kant weet de tablet op vrijwel geen enkel vlak uit te blinken of te verrassen. Alles hebben we eerder gezien op andere modellen en Asus heeft niet gepoogd om dingen anders of beter te doen. Ook doet de Zenpad op veel vlakken net even onder voor concurrenten als de iPad Air 2 en Galaxy Tab S2. Daar is niks mis mee, zolang je dat verschil terugziet in de prijs en dat gebeurt nauwelijks.



Verkrijgbaar vanaf: € 399,-



Ga naar technologiesite Tweakers.net voor een uitgebreidere review, met alle specificaties en resultaten van benchmarktests.