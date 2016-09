Dit kan er gebeuren als je je Samsung Galaxy Note 7 in de auto laat liggen

Door: redactie

Amper enkele dagen nadat Samsung de verkoop van de Galaxy Note 7 stopzette en alle toestellen terugriep omwille van een batterijprobleem, ondervond een Amerikaanse man aan den levenden lijve wat er precies zo gevaarlijk is aan het toestel.

Nathan Dornacher uit St. Petersburg, Florida keerde maandagochtend samen met zijn vrouw Lydia en hun achtjarig dochtertje terug van een garageverkoop. Terwijl ze het bureaumeubel dat ze hadden gekocht uit de auto laadden, liet Nathan zijn gsm opladen in de middenconsole van zijn Jeep Grand Cherokee.



Lydia vertelt dat ze haar dochtertje, samen met hun hond, terugstuurde naar de auto, omdat ze nog enkele boodschappen gingen doen. Maar de hond had in de gaten dat er iets niet in de haak was. Nathan keek naar buiten en zag dat zijn Jeep in vlammen opging. Zijn telefoon was ontploft en had zijn wagen in vuur en vlam gezet.



De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen. Nathan moet op zoek naar een nieuwe wagen: de auto waar hij zo trots op was, is volledig vernield. Lees ook Samsung stopt verkoop nieuwe Galaxy Note 7: batterij kan ontploffen

Inruilen ove twee weken Samsung riep vorige week in tien landen de Galaxy Note 7 terug, nadat er 35 gerapporteerde gevallen waren waarbij het toestel was ontploft of in brand geschoten. Klanten die al een Note 7s gekocht hadden, kunnen die over twee weken inruilen voor een nieuw exemplaar, zo liet Samsung weten. Voor Nathan was twee weken dus ruimschoots te laat.