Pokémon Go op Apple Watch, Super Mario naar iOS

Door: redactie

7/09/16 - 19u30 Bron: ANP/BuzzT

Shigeru Miyamoto van Nintendo maakt het nieuws bekend. © reuters.

Apple en Nintendo slaan de handen ineen. De Japanse gamegigant heeft tijdens het iPhone-event van Apple in Californië bekendgemaakt dat het Super Mario naar iOS brengt.

Het nieuwe game krijgt de naam Super Mario Run mee en de naam verklapt meteen het doel van het spel. Je moet zo snel mogelijk door een level rennen en daarbij, zoals het bij Mario gebruikelijk is, proberen zo veel mogelijk muntjes te verzamelen en zien te voorkomen dat je tegen schildpadden aanloopt.



Super Mario Run is overigens niet de eerste Nintendo-game voor iOS. De Japanners brachten onlangs ook al Pokemon Go uit, wat een enorm succes werd. Overigens is Pokemon ook uitgebracht voor Android. Of dat voor Mario ook geldt, is niet bekend.



De nieuwe game komt voor de feestdagen uit en zal een 'pay-once'-spel worden.