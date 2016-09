Nieuwe app maakt taxi delen gemakkelijk en goedkoop

Door: redactie

Taxi Axi heeft vandaag in Leuven de nieuwe applicatie Splyt gelanceerd. De app biedt een nieuwe manier om een taxi te bestellen en te delen. Volgens het Leuvense taxibedrijf wordt een rit daardoor tot veertig procent goedkoper.

De mobiele taxipoolapplicatie, sinds vier maanden in gebruik in Brussel, is een primeur in de Vlaamse taxisector. "Splyt verandert de manier waarop je een taxi bestelt en neemt", zegt Johan Machtelinckx, ceo van Taxi Axi. "De innovatie laat de passagier toe om te kiezen met wie hij een taxirit deelt. Het prijskaartje wordt zo'n veertig procent goedkoper."



Via de tool kan de gebruiker een taxi bestellen en aangeven of hij interesse heeft om die te delen. Dan zoekt de app zelf of er nog mensen in de buurt een taxi willen nemen. "Het gebeurt heel vaak dat we twee wagens inzetten voor hetzelfde traject. Met dit systeem kunnen we meer mensen tegelijk vervoeren. Als de omweg om de tweede reiziger op te pikken kleiner is, wordt de korting groter."



Als de app een tweede persoon vindt die de taxi wil delen, krijgen de gebruikers het profiel van die man of vrouw te zien. "Ook de route en de korting komen in beeld. De taxi wordt meer deel van het openbaar vervoer. We zorgen voor een betere bezetting, met minder voertuigen." Taxi Axi biedt de dienst aan in de regio Leuven, zeven dagen op zeven en 24 uur op 24.