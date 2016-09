Apple stelt vanavond nieuwe iPhone 7 voor: dit mag u verwachten

Door: redactie

APPLE KEYNOTE We konden er de afgelopen maanden niet omheen: de constante stroom aan geruchten rond de nieuwe iPhone. Vanavond is het éindelijk zover en stelt Apple-topman Tim Cook de nieuwe producten voor in Cupertino. Wat mogen we vanavond zeker verwachten?

iPhone 7 De iPhone 7 en zijn grote broer de iPhone 7 Plus krijgen wellicht enkele kleine nuances in het design. De antennelijnen aan de achterkant zouden zelfs verdwijnen. Verder is er nog sprake van een nieuw camerasysteem en als we de geruchten mogen geloven, komen er twee cameralenzen aan de achterkant. Maar de tweede lens zou alleen uitgerust worden op de iPhone 7 Plus. Daarnaast moet de standaard koptelefoonaansluiting wijken voor de lightning-kabel.



Volgens The Wall Street Journal is het einde van de 16 GB-versie eindelijk nabij. De topmodellen bij de concurrentie hadden al langer een instapversie met 32 GB opslagruimte aan boord, maar nu komt Apple eindelijk met een antwoord.



Er is ook sprake dat de kleuren zwarter worden in plaats van het zogenaamde 'Space Grey'. Volgens de geruchten komt de iPhone 7 in twee nieuwe kleuren: 'Dark Black' en 'Piano Black'.



Apple Watch 2 Er komt wellicht een opvolger van de Apple Watch met een ingebouwde gps-functie en verbeterde batterij. Het vorige model is intussen al anderhalf jaar op de markt, waardoor een verbeterde versie zich opdringt. Maar een ronde smartwatch komt er nog niet aan volgens verschillende bronnen. Daarnaast komt er ook een grote software-update voor het mobiele besturingssysteem voor de smartwatch. © afp.

iOS 10 Met iOS 10 komt Apple weer met een grotere release. Gebruikers van een iPhone 4s hebben pech. Apple heeft besloten om de ondersteuning voor de laatste iPhone met 3,5"-scherm te stoppen.



Een van de grootste wijzigingen zit op het lockscreen. Ten eerste is dit op te roepen zonder op de homeknop te drukken en zo dus mogelijk de telefoon te ontgrendelen via Touch ID, waardoor je het lockscreen niet lang genoeg kunt zien. De telefoon optillen is nu voldoende om het scherm te activeren.



Het is vanaf iOS 10 mogelijk om standaard-apps te verwijderen. Berichten, Foto's, Gezondheid, Safari, Telefoon, Zoek iPhone en Wallet kunnen niet verwijderd worden, maar de rest, zoals Kaarten, Video's, Aandelen, Herinneringen, Notities, iTunes Store, iBooks en Watch, kunnen weg. Dat scheelt ongeveer 150MB aan opslag voor 8GB- en 16GB-toestellen. Wie de apps terug wil halen, kan ze vinden in de App Store. Het is vanaf iOS 10 mogelijk om standaard-apps te verwijderen