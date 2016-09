Huawei Nova is een prima 'midrange'-smartphone

Door: redactie

Tweakers.net Huawei heeft een behoorlijk assortiment aan telefoons, maar kon nog wel wat versteviging in het middensegment gebruiken. Tijdens de IFA-elektronicabeurs in Berlijn onthulde de Chinese fabrikant een nieuwe smartphonelijn die daarvoor moet gaan zorgen: Nova. Met die nieuwe telefoonlijn zet Huawei in op een mooi en strak ontwerp, redelijke specificaties, en veel nadruk op de camera, vooral die aan de voorkant.

Het model dat wij in de Benelux zullen krijgen, en dat we dus ook alvast aan een eerste blik onderwierpen, is de 5"-variant. Er bestaat ook een grotere Plus-versie, maar die komt wellicht bij ons niet uit.



Het eerste wat opvalt als je de Nova ziet, is dat het ontwerp overduidelijk gebaseerd is op dat van Googles Nexus 6P. Dat is niet gek: Huawei was immers de fabrikant die de 6P vorig jaar in opdracht van Google maakte. Wat ons betreft past het ontwerp nog iets beter bij een kleiner formaat telefoon, zonder daarbij de Nexus 6P tekort te willen doen. Het toestel is aan de achterkant naar de zijkanten toe afgerond. Samen met de compacte behuizing zorgt dat ervoor dat hij erg lekker in de hand ligt en ook heel handzaam is. Ook op de bouwkwaliteit lijkt niet beknibbeld. Lees ook Motorola brengt optische zoom op smartphone

Middenklasse-'specs' Aan de onderkant van de Nova zit een usb-c-poort, een feature die welkom is in het middenklassesegment, en betere overdrachtssnelheden en kortere laadtijden mogelijk maakt. De vingerafdruksensor zit op de achterkant en beschikt over iets dat Huawei 3D Fingerprint noemt, waarbij er ook gekeken wordt naar de hoogte van de richels op de vinger. Dit zou naast sneller vooral veiliger zijn, maar dat hebben we niet kunnen testen, omdat dit softwarematig geblokkeerd werd tijdens de demosessie.



Helaas heeft de Huawei Nova geen oledscherm, zoals zijn 'grote broer' Nexus 6P, maar de 5 inch-lcd met full-hd-resolutie is op het eerste gezicht ook niet onverdienstelijk. De kijkhoeken zijn goed en de maximale helderheid lijkt prima.



Net als bijvoorbeeld de Moto Z Play bevat de Nova een octacore-Snapdragon 625-processorkern, die draait op 2,0GHz. Hij wordt bijgestaan door 3GB werkgeheugen en 32GB opslag. Bij onze korte test ondervonden we kleine haperingetjes, maar niets wereldschokkends. Wat wel wat afbreuk doet aan het gevoel van snelheid bij dit toestel zijn de wat langzame animaties, al zijn die natuurlijk zelf aan te passen.