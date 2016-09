Motorola brengt optische zoom op smartphone

Door: redactie

5/09/16 - 21u54 Bron: Tweakers.net

© Tweakers.

Tweakers.net Lenovo lijkt eindelijk een echt plan te hebben met Motorola, het Amerikaanse telefoonmerk dat de Chinese gigant twee jaar geleden overnam. De Moto Z-serie is daarvan een interessant voorbeeld, vanwege de modules die je op de smartphones kunt plakken. Op technologiebeurs IFA presenteerde Lenovo de Moto Z Play: een goedkopere Moto Z, waar alle modules ook op passen. Zoals een Hasselblad-camera waarmee je ook optisch kunt zoomen.

De Moto Z is de dunste smartphone die we kennen, waardoor een opgeklikte module het toestel minder groot maakt dan je zou verwachten. De goedkopere Moto Z Play is wat dikker en als je daar nog een module op klikt, is de smartphone lastig in de gemiddelde broekzak te persen. Toch is de Z Play een toestel dat net zo mooi gebouwd is als de Moto Z, met precies dezelfde ontwerpelementen.



De afwerking is helemaal high-end, met metaal en een glazen achterkant. De knoppen zijn verder niet te makkelijk in te drukken en niet al te groot, waardoor het scherm bijvoorbeeld niet snel ongewenst aangaat in de broekzak. Wel is het wat onhandig dat alle drie de knoppen naast elkaar zitten en even groot zijn, waardoor we soms de onderste volumeknop indrukten in plaats van de powerknop, die daaronder zit. Lees ook Zeker 90 dagen 'gratis' roamen in buitenland

Uithoudingsvermogen Al met al is het best fijn kijken naar de Moto Z Play, maar dat komt niet alleen door het uiterlijk. Hij heeft namelijk een oledscherm, wat onder meer een nagenoeg oneindig contrast betekent. Het scherm heeft verder goede kijkhoeken, maar de kleurweergave zag er voor zover we dat goed konden beoordelen enigszins verzadigd uit.



De Moto Z Play is gericht op uithoudingsvermogen en minder op high-end specificaties. De smartphone is uitgerust met de minder snelle octacore Snapdragon 625-processor, die geklokt is op 2,0GHz. Ook op de camera is bezuinigd. Van de foto's die we maakten tijdens de hands-on-sessie, waren we niet direct onder de indruk. De camerasoftware is verder vrij spartaans, zoals we dat van een Moto-toestel gewend zijn. © Tweakers.